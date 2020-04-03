с чего всё началось

Москва, 4 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал в распоряжение США совместную российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса нового типа, сообщил руководитель российской организации Кирилл Дмитриев 3 апреля в интервью CNN.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Авто Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Tiguan Легкое замешательство вызывает и тот факт, что появление нового Volkswagen Tiguan (то есть третьего поколения модели) ожидается через несколько лет.

Происшествия В Курской области подтвержден новый случай коронавируса По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Происшествия В Китае за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом Четыре человека скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 19 новых случаев заражения, 18 из них ввозные, выздоровели 180 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.

Политика Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

Общество У погибшей журналистки Анастасии Петровой подтвердили коронавирус В администрации губернатора Пермского края "Новостям Перми" сообщили, что у журналистки и главного редактора "Делового интереса" Анастасии Петровой, которая умерла 31 марта, подтвержден коронавирус.

Общество Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.