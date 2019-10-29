Армия и оружие

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанРоссия передала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей

В Таджикистан от России передана партия военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба ЦВО. Церемония вручения была проведена после совместных учений стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2019". Общая стоимость нового вооружения составила 320 миллионов рублей.
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Россия передала армии Таджикистана военную технику и вооружение на 320 млн рублей

Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе, и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала", - добавил Лапин.
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