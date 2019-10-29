Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
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