Армия и оружие
RT на русскомРоссия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
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Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Общество
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами
Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Политика
Зеленский совершил тайный ночной визит на передовую в Донбассе
По словам Романа Бессмертного, ранее принимавшего участие в переговорах в столице Белоруссии по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, тайная поездка Зеленского — чрезвычайно опасный маневр, пишет «Обозреватель».
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Кино
Фото Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в Риме растрогали Сеть
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Грех" в Риме вели себя очень эмоционально.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Политика
В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России
В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ * прямо связано с поведением России.
Авто
Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex
Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Хоккей
Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб
Российский вратарь «Флориды Партерз» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после выхода на замену в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» и был возвращен на скамью.
Наука
Женщинам оказалось тяжелее бросить курить, чем мужчинам
В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
Россиян ожидают три выходных дня подряд - со 2 по 4 ноября (суббота, воскресенье и понедельник), сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".