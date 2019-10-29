Армия и оружие
RT на русскомРоссия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
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Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
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Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
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News.ru 27 октября в 17:26
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Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
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Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
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Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД
На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Происшествия
В Ступино против четверых полицейских завели дело о получении взятки
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.
РИА Новости 04:24
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Общество
В России более трети семей не знают о положенных им льготах
Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.
Севастополь.ру вчера в 07:12
Общество
Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за пожара в ее доме
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ОК! 05:34
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Российская газета вчера в 23:10
Энергетика
Минск ищет альтернативу российской нефти
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
Газета.Ru 05:15
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Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Происшествия
Экс-министр правительства Тверской области получил 4 года за поджог машины
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Московский Комсомолец вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
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Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
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Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
RT на русском 05:27