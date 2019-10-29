Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Россия бесплатно передала Таджикистану оружие на 320 миллионов рублей

РИА Новости05:56

Россия оснастила армию Таджикистана бронемашинами

Фергана04:42

Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей

Известия02:15

Россия передала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей

Sputnik Таджикистан04:32

Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн

РБК02:52

Российские военные безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на 320 млн рублей

Эхо Москвы04:32

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

RT на русском02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Музыка

«Время и Стекло» оживили тренды 2000-х в новом клипе

Группа "Время и Стекло" представила клип на трек "Лох" со своего последнего альбома "Vislovo". Режиссером видео стала Таню Муиньо.
ИА InterMedia 05:44
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Общество

Дедовщину в российской армии объяснили

Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

РБК 05:56
Происшествия

Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД

На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Происшествия

В Ступино против четверых полицейских завели дело о получении взятки

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.
РИА Новости 04:24
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
Общество

В России более трети семей не знают о положенных им льготах

Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.
Севастополь.ру вчера в 07:12
Общество

Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за пожара в ее доме

По сообщениям западных СМИ, Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за возгорания в ее доме в Лос-Анджелесе — пожар случился около трех часов ночи.
ОК! 05:34
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Энергетика

Минск ищет альтернативу российской нефти

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
Газета.Ru 05:15
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Происшествия

Экс-министр правительства Тверской области получил 4 года за поджог машины

Бывший министр по обеспечению контрольных функций правительства Тверской области Виктор Шафорост и трое жителей Костромской области, обвиняемые в поджоге автомобиля московского коммерсанта в марте 2018 года и давлении на правосудие, признаны виновными.
Московский Комсомолец вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Происшествия

Похороны убитого в Горном контрактника начались в Забайкалье

Чита.Ру 01:47
Хоккей

Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Футбол

Дзюбу признали лучшим футболистом октября в РПЛ

DP.RU 04:31
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

RT на русском 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Лапин
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017. Генерал-полковник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное