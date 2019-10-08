Спорт
Газета.RuРоссия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Эксперты WADA рассмотрят данное письмо 23 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории. Об этом сообщил лично министр спорта России Павел Колобков.
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Глава РУСАДА отрицает причастность агентства к манипуляциям с данными о допинге
Интерфакс - Россия05:14
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