Эксперты WADA рассмотрят данное письмо 23 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории. Об этом сообщил лично министр спорта России Павел Колобков.

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

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