Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года. У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты WADA рассмотрят эти объяснения 23 октября.

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

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