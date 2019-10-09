Спорт

РИА НовостиРИА НовостиРоссия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года. У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты WADA рассмотрят эти объяснения 23 октября.
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