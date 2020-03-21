Коронавирус
РИА НовостиРоссия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства. Тест-системы, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", позволят провести более 100 тысяч проверок на коронавирус.
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с чего всё началось
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.RT на русском03:29
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