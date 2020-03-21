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Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства. Тест-системы, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", позволят провести более 100 тысяч проверок на коронавирус.
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«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили
 в ведомстве.
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