Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

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