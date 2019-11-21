Политика

Газета.RuГазета.RuМалайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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