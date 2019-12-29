Общество

REGNUMREGNUMРоссия переходит на электронные трудовые книжки

Речь идет о переходе работодателей и работников на использование электронных трудовых книжек и постепенный отказ от бумажных документов. Информация о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде (ПФР).
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Россия переходит на электронные трудовые книжки

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