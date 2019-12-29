Общество
REGNUMРоссия переходит на электронные трудовые книжки
Речь идет о переходе работодателей и работников на использование электронных трудовых книжек и постепенный отказ от бумажных документов. Информация о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде (ПФР).
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Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно после 8 лет отношений
Наталья Водянова и Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Футбол
Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»
Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Здоровье
Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 января
Новые законы и правовые акты вступают в силу с 1 января в России. Они затронут сферы трудоустройства, здравоохранения и ряд других.
Спорт
Непряева стала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Тоблахе (Италия).
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом
Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Здоровье
В Пензе снизилась динамика заболеваемости гриппом на 12,5%
В Пензенской области на прошлой неделе на 12,5% снизилась динамика заболеваемости гриппом.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Общество
В первые часы Нового года в Башкирии родились 20 малышей
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Футбол
Микель Артета: «Физические показатели Озила выросли, но он не может все делать сам»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о роли полузащитника Месута Озила в команде.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).