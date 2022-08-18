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Россия перенаправила уголь, от которого отказался ЕС, в Китай и Индию

В июле выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы российского угля из европейских стран были направлены в Китай и Индию.
Коммерсантъ
В июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т. Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем.
Forbes
В Китай по морскому пути было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн.
Коммерсантъ
Как утверждают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более $200 за тонну (то есть на 45–50% дешевле).
Коммерсантъ

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