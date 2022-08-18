Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова разобраться в ситуации с ростом контрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 августа.
Сам задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — рассказал журналистам, что после начала военной операции он связался со своим бывшим командиром, капитаном вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь.
Тактика заключается в нанесении поэтапных ударов - сначала они наносятся по передовым позициям украинских военных, а после - по местам, откуда могут осуществляться обстрелы при потере украинскими ВС позиций и территорий.
Ветер, который приносит в Москву из пострадавшей от лесных пожаров Рязанской области едкий смог и запах гари, сохранится приблизительно еще двое суток, предупредил 18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.