Экономика
Национальная служба новостейРоссия прекратила поставки нефти Белоруссии
Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии. Изменения вступили в силу с первого января, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в нефтяной отрасли республики.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси
КП - Беларусь03 января в 10:00
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