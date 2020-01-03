Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Белорусские НПЗ сообщают об отсутствии контрактов на поставку нефти из России и прекращении поставок сырья с 1 января. Отмечается, что ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ работают на том сырье, что пришло в декабре.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

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Коммерсантъ03 января в 02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:04, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

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