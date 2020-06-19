Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.
ТАССвчера в 20:02

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Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж

Коммерсантъвчера в 22:04

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

РБКвчера в 21:49

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

ТАССвчера в 20:02

Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Lenta.ruвчера в 20:51

Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

Газета.Ruвчера в 20:27

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

RT на русскомвчера в 20:24

Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства

Эхо Москвывчера в 21:07
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Экономика

Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей

ТАСС вчера в 20:00
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Экономика

В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров

Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM 08:10
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Футбол

Сочи — Ростов 2:1 (1-й тайм)

«Ростов» объявил заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».
РБК 12:28
Экономика

Госдолг Великобритании впервые за 60 лет превысил размер ВВП

За прошлый месяц объем госдолга страны вырос до 2 трлн. фунтов. Теперь уровень задолженность Великобритании превышает размеры ВВП.
ГЛАС.RU 05:55
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС 08:58
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Общество

Безработица в России достигла максимума за последние 8 лет

Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч.
Фонтанка.Ру 12:59
Политика

Кремль ответил на слова о «кукловодах» из «Газпрома»

В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского «Газпрома» в причастности к скандалу вокруг «Белгазпромбанка», пишет РИА «Новости».
Компания 06:42
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Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2

Коммерсантъ 13:02
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«Хаббл» сделал завораживающие снимки молодых туманностей

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Общество

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Девяностый этаж башни "Восток" высотного комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" продали за 1,1 миллиарда рублей, что является крупнейшей розничной сделкой для локации ММДЦ в 2020 году, рассказал РИА Недвижимость источник, близкий к сделке.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес

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Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Политика

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС 10:26
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Политика

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Транспорт

В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение

В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
RT на русском 12:35
Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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Здоровье

Врач объяснил, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса».
МедиаПоток 01:43
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Шоу-бизнес

Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:08
Космос

Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Телеканал 360° вчера в 11:17
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Происшествия

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
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Футбол

«Атлетико» отказал клубу АПЛ в продаже Феликса за 150 млн евро

Феликс перешел в состав «Атлетико» в 2019 году. Сумма трансфера составила 126 млн евро.
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РИА Новости 08:00
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Армия и оружие

МИД России указал на агрессивность космического курса США

Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
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Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии

Загадочный белый шар, появившийся в небе над центром города Сэндай, заставил японскую полицию поволноваться.
News.ru 17 июня в 22:41
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«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16
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