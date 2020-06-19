Экономика
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось
Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.ТАССвчера в 20:02
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Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж
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Газета.Ruвчера в 20:27
Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства
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РБК 10:34
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Фонтанка.Ру 12:59
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Кремль ответил на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Общество
В «Москва-Сити» продали 90-й этаж башни «Федерация» за 1,1 млрд рублей
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РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
RT на русском 12:35
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Здоровье
Врач объяснил, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса».
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В России разрешат приходить на пляж без маски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
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Космос
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«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
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На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
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Футбол
«Атлетико» отказал клубу АПЛ в продаже Феликса за 150 млн евро
Феликс перешел в состав «Атлетико» в 2019 году. Сумма трансфера составила 126 млн евро.
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Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
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Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии
Загадочный белый шар, появившийся в небе над центром города Сэндай, заставил японскую полицию поволноваться.
News.ru 17 июня в 22:41
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«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры
Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16