Экономика
РЕН ТВРоссия может начать экспорт антисептиков и дезинфекторов в КНР и США
РИА Новости Как заявили в Минпромторге, российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в Соединенные Штаты, Китай, а также в Великобританию и ряд других стран.
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с чего всё началось
Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.ТАССвчера в 20:02
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