Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Здоровье Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.

Экономика Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.

Общество Россиянам пообещали теплую раннюю весну Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Лавров рассказал о цели московских переговоров по Ливии Переговоры сторон ливийского конфликта в Москве являются шагом на пути мирного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров 15 января в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».