Экономика
ВедомостиРоссия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известия13 января в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолец13 января в 12:08
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
Общество
Туристку заставили пройти тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Биатлон
Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Политика
Лавров рассказал о цели московских переговоров по Ливии
Переговоры сторон ливийского конфликта в Москве являются шагом на пути мирного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров 15 января в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен
Пожар на мебельной фабрике в Дятьково (Брянская область) потушен. Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Музыка
Финальный «Старый Новый Рок» собрал более пяти тысяч зрителей на Урале
Прошедший в последний раз музыкальный фестиваль «Старый новый рок» в Екатеринбурге собрал более пяти тысяч зрителей.
Футбол
«Ювентус» попытается подписать вратаря «Баварии» Нойера
Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Происшествия
Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки
Происшествия
В Германии провели спецоперацию против выходцев из Чечни
Силовики провели спецоперации в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне - Вестфалии и Тюрингии.