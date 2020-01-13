Экономика
ВедомостиРоссия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
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Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известия13 января в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолец13 января в 12:08
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