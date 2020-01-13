Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Происшествия Под Брянском потушили пожар на мебельной фабрике В пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области сообщили, что пожар на мебельной фабрике в Дятьковском районе ликвидирован.

Политика МИД РФ прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД МИД РФ заявил, что нет оснований для запуска «евротройкой» механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Здоровье Сергей Гамаюнов возглавил Нижегородский онкологический диспансер До декабря 2019 года Сергей Гамаюнов был заведующим отделением лучевых и хирургических методов лечения заболеваний торакальной области, до 2015 года — заместителем главного врача клинического онкологического диспансера Чувашии.

Технологии Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.

Экономика В России отменят льготу на добычу нефти Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.

Общество Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.