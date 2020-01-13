Экономика
ВедомостиРоссия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известия13 января в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолец13 января в 12:08
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Экономика
АКРА оценило последствия снижения НДФЛ для бюджетов регионов
Для бюджетов некоторых субъектов РФ снижение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть критичным, сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
По итогам 2019 года Россия усилила позиции в списке лучших стран мира.
Кино
Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»
Общество
Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав
Проще говоря, обвинения касаются нарушения авторских прав, поскольку в одной из постановок Авербуха прозвучал трек Билана под названием «Держи».
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Авто
Genesis представил премиальный кроссовер Genesis GV80
Южнокорейская компания Genesis официально представила публике новый премиальный кроссовер Genesis GV80.
Космос
Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету
Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Политика
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.