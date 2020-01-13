Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Эксперты: введение квоты на экспорт зерна из РФ не отразится на объемах его вывоза

ТАССвчера в 09:50

Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна

Известия13 января в 12:23

Мера по ограничению экспорта зерна требует рассмотрения на подкомиссии в кабмине РФ

ПРАЙМвчера в 14:47

Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ

Московский Комсомолец13 января в 12:08

В зерне всходит квота

Коммерсантъвчера в 06:15

Россия собралась ограничить экспорт зерна

Взгляд.ру13 января в 11:48

Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерновых за пределы ЕАЭС

РБКвчера в 08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Культура

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

РИА Новости 02:21
Экономика

АКРА оценило последствия снижения НДФЛ для бюджетов регионов

Для бюджетов некоторых субъектов РФ снижение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть критичным, сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Lenta.ru вчера в 04:44
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:33
Футбол

Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен

Pravda.Ru вчера в 01:41
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

По итогам 2019 года Россия усилила позиции в списке лучших стран мира.
Вечерняя Москва 02:18
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Кино

Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»

Умер американский актер Стэн Кирш.
РЕН ТВ 03:10
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Общество

«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»

Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав

Проще говоря, обвинения касаются нарушения авторских прав, поскольку в одной из постановок Авербуха прозвучал трек Билана под названием «Держи».
Bimru.ru 02:49
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан

РИА Новости вчера в 17:24
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Татар-информ вчера в 05:52
Авто

Genesis представил премиальный кроссовер Genesis GV80

Южнокорейская компания Genesis официально представила публике новый премиальный кроссовер Genesis GV80.
Rusargument 02:56
Космос

Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету

Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
РБК 02:28
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда 13 января в 14:37
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

РИА Новости 02:28
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Автоспорт

Алонсо попал в аварию на «Дакаре»

Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Motorsport.com Россия 02:14
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми

Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
РБК вчера в 17:26
Политика

На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
RT на русском вчера в 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное