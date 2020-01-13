Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Футбол «Тоттенхэм» объявил об аренде Жедсона Фернандеша «Тоттенхэм» сообщил о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бенфики». Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Здоровье Суд разрешил россиянам читать медицинские документы умерших родных Конституционный суд России постановил, что положения федерального закона об основах здоровья граждан, которые не позволяют родственникам умерших россиян ознакомиться с их медицинскими документами, требуют серьезного пересмотра.

Политика Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.