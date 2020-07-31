Общество
НТВРоссия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, открылась граница с Абхазией.
Читать в источнике
Оценить402
с чего всё началось
Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.ТАССвчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия обсуждает возможность открытия международного авиасообщения с 11 августа
Комсомольская правдавчера в 20:51
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Армия и оружие
Российские «Мистрали» в Крыму на Украине сочли среднесрочным вызовом
Российские УДК проекта 23900 считаются лучше французских "Мистралей", отмечает автор, так как, согласно документации, они обладают большим водоизмещением и автономностью плавания, более быстроходны, могут вместить больше десантников - до тысячи.
Вечерний курьер 06:08
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию.
Газета.Ru 06:01
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос вчера в 02:43
Здоровье
Минздрав и Лимаренко сообщили о 63 новых случаях коронавируса
За сутки список инфицированных пополнился на 63 человека.
АСТВ 06:50
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Здоровье
О вреде дешевых каш рассказали врачи
Частое употребление манной каши грозит недостатком железа и витамина D в организме, в результате чего может появляться сыпь на теле.
Evo-rus.com 02:53
Общество
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве на заправке на Кубани
По предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, число пострадавших во время происшествия увеличилось до четырех человек.
Российская газета вчера в 16:49
Авто
Электрический внедорожник Hummer EV выпустят осенью 2021 года
Бренд GMC выпустил тизерный видеоролик с анонсированной датой выхода нового электрического внедорожника Hummer EV.
Экономика сегодня 30 июля в 10:14
Политика
Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Политика
США оказались один на один с КНР – почему антикитайский альянс обречен на провал
На прошлой неделе глава Госдепартамента США Майкл Помпео в своей бравурной речи фактически объявил начало новой Холодной войны, на этот раз с Китаем.
Новостной фронт 06:55
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Здоровье
В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000
Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58