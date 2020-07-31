Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.

с чего всё началось

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, открылась граница с Абхазией.

Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 475

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