Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
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с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано
 на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.
РЕН ТВ08:08

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Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ09:20

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РБК09:11

Россия обсудит с Сирией передачу недвижимости и акватории

Вести.Ru09:01

Россия планирует расширить базы в Сирии

РИА Новости16:59

Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией

Известия08:25

Путин поручил обсудить с САР передачу недвижимости и акватории

РЕН ТВ08:08
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Интерфакс 18:54
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

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Путин объявил 24 июня нерабочим днем

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Общество

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РБК 01:33
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Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
РИА Новости 19:49
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Витязева предостерегла Кулебу от планов по ликвидации Донбасса

Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева выразила мнение по поводу угроз министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Политическая Экспертиза 10:20
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
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Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Игрой года по версии Nordic назвали Control финской студии Remedy Entertainment.
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США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 года

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В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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Финансы

Рубль рос второй месяц подряд в мае

В мае рубль рос второй месяц подряд, при этом компенсировав более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.
RT на русском 18:15
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В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

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Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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