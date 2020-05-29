Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
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с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано
 на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.
РЕН ТВ08:08

Подробнее о событии

Россия обсудит с Сирией передачу недвижимости и акватории

Вести.Ru09:01

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ09:20

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии

РБК09:11

Россия планирует расширить базы в Сирии

РИА Новости10:14

Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

ТАСС08:54

Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией

Известия08:25

Путин поручил обсудить с САР передачу недвижимости и акватории

РЕН ТВ08:08
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости 10:46
4,4K
Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Экономика

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
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Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
4,6K
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
113
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
35
Происшествия

В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня

REGNUM 09:47
18
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
55
Происшествия

Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами

Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
11
Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
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Космос

В РФ началось создание первого частного космического корабля

Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» начала изготавливать корпус для прототипа космического корабля «Арго».
ТК Звезда 27 мая в 00:57
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Хоккей

Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" рассказал, как в Канаде относятся к президенту РФ Владимиру Путину.
Piter.tv 10:55
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
89
Общество

Парикмахерские и салоны красоты вновь закроются в Смоленской области

Салоны красоты и парикмахерские в Смоленской области закроют свои двери для клиентов до 15 июня.
Readovka67.ru 09:37
8
Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 06:40
Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
19
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
13
Общество

В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Кино

Кристофер Нолан нарушил свою традицию перед съемками «Довода»

ГЛАС.RU 07:52
Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
31
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
3
Политика

Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
РИА Новости 08:30
37
Общество

В Курской области начинают снимать ограничения

Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
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Игры

2K Games обещает исправить проблемы переизданий Mafia II и Mafia III

2K Games опубликовала в соцсетях Mafia обращение к пользователям, подтвердив свою осведомлённость о проблемах переизданий второй и третьей частей.
Игромания.ру 08:50
1
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
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Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
35
Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
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