Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано
 на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.
РЕН ТВ08:08

Подробнее о событии

Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

ТАСС08:54

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ09:20

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии

РБК09:11

Россия обсудит с Сирией передачу недвижимости и акватории

Вести.Ru09:01

Россия планирует расширить базы в Сирии

РИА Новости16:59

Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией

Известия08:25

Путин поручил обсудить с САР передачу недвижимости и акватории

РЕН ТВ08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
101
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
1,3K
Общество

Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов

Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей 09:13
80
Экономика

У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры

Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) 04:34
8
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
5
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
59
Армия и оружие

Витязева предостерегла Кулебу от планов по ликвидации Донбасса

Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева выразила мнение по поводу угроз министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Политическая Экспертиза 10:20
Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Вести.Ru 14:10
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,8K
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости 09:15
65
Футбол

«ПСЖ» договорился о выкупе Икарди у «Интера» за €50 млн плюс бонусы

Sport24.ru 16:45
Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
37
Общество

Режим безопасного поведения в Бурятии продлён до конца июня

Улан-Удэ, 29 мая 2020, 17:27 — REGNUM В Бурятии режим безопасного поведения продлили сразу на месяц до 30 июня.
REGNUM 10:27
5
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
14
Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
4
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
985
Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
885
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
1,7K
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
35
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — заявили в министерстве.
Автоновости дня 00:54
55
Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым

Спорт день за днем 11:44
Экономика

Украина погасила второй выпуск евробондов под гарантии США на $1 млрд

Украина погасила бонды, общей суммой в 1 миллиард долларов, выпущенные в 2015 году под гарантии США.
Актуальные Новости 09:04
5
Авто

Автомобили Ford научили убивать коронавирус

Прежде чем разработать систему дезинфекции разработчики пришли к выводу, что уничтожить любой вирус, в том числе и COVID-19, можно при помощи прогрева всего салона автомобиля.
Live24 04:48
10
Игры

Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

Piter.tv 15:19
5
Футбол

Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
13
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
12
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное