Армия и оружие
КоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
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с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.РЕН ТВ08:08
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Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Общество
Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов
Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей 09:13
Экономика
У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры
Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) 04:34
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Армия и оружие
Витязева предостерегла Кулебу от планов по ликвидации Донбасса
Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева выразила мнение по поводу угроз министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Политическая Экспертиза 10:20
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Общество
Режим безопасного поведения в Бурятии продлён до конца июня
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 17:27 — REGNUM В Бурятии режим безопасного поведения продлили сразу на месяц до 30 июня.
REGNUM 10:27
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — заявили в министерстве.
Автоновости дня 00:54
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«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
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Экономика
Украина погасила второй выпуск евробондов под гарантии США на $1 млрд
Украина погасила бонды, общей суммой в 1 миллиард долларов, выпущенные в 2015 году под гарантии США.
Актуальные Новости 09:04
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус
Прежде чем разработать систему дезинфекции разработчики пришли к выводу, что уничтожить любой вирус, в том числе и COVID-19, можно при помощи прогрева всего салона автомобиля.
Live24 04:48
Футбол
Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10