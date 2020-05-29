с чего всё началось

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.

Общество Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл. 80

Экономика У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ». 8

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 5

Армия и оружие Витязева предостерегла Кулебу от планов по ликвидации Донбасса Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева выразила мнение по поводу угроз министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой 33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа. 14

Происшествия В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 4

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 985

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 885

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 35

Авто В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто «Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — заявили в министерстве. 55

Авто Автомобили Ford научили убивать коронавирус Прежде чем разработать систему дезинфекции разработчики пришли к выводу, что уничтожить любой вирус, в том числе и COVID-19, можно при помощи прогрева всего салона автомобиля. 10