Армия и оружие
КоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
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с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.РЕН ТВ08:08
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Политика
Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Общество
В Подмосковье сохранятся многие ограничения вплоть до 14 июня
Часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, сохранится до 14 июня.
ИА Красная Весна вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова прокомментировала слухи о своей бедности
Вдова Николая Караченцова, Людмила Поргина, возмущена тем, что про нее распространяются нелепые слухи.
Shraibikus News 08:32
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Здоровье
Еще 235 заражений коронавирусом выявили в Свердловской области
На 27 мая в Свердловской области у 4 425 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 27 мая в 03:50
Общество
В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня
В Самарской области приняли решение продлить режим ограничений, введённых в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до 7 июня.
RT на русском 15:42
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Молодой папа: Овечкин показал первое совместное фото своих сыновей
Хоккеист Александр Овечкин на днях во второй раз стал отцом. Он поделился с поклонниками первым совместным фото своих наследников.
SM News 09:45
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
Порошенко не явился на допрос в бюро расследований
Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 29 мая, сообщил журналистам адвокат политика Игорь Головань.
ИА Красная Весна 04:56
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Армия и оружие
В США назначен новый министр ВМС. Адмирал Кеннет Брейтуэйт принес присягу
Вашингтон, 29 мая 2020, 23:04 — REGNUM Отставной контр-адмирал ВМС США Кеннет Брейтуэйт официально вступил в должность министра Военно-морских сил США, сообщает 29 мая пресс-служба Пентагона.
REGNUM 16:04
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Российская газета 10:11
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер вчера в 00:39
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15