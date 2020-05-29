с чего всё началось

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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