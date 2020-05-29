Армия и оружие
КоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
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с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.РЕН ТВ08:08
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Происшествия
В маленьком селе Бурятии произошла вспышка коронавируса
В Селенгинском районе вспышка коронавируса произошла в маленьком селе.
Аргументы и Факты - Бурятия 10:54
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Армия и оружие
Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать
Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
NewInform вчера в 13:31
Общество
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Twitter отметил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила о запрете на оправдание насилия.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в Угдане под Читой
Село Угдан Читинского района Забайкальского края могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса.
Zabnews.ru вчера в 23:10
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Политика
Трамп объявил об отмене преференций для Гонконга
Президент США Дональд Трамп объявил, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.
Rambler News Service 16:03
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 17:02
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Здоровье
75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Общество
Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса
В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости.
VSE42.RU 10:10
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Энергетика
Счетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
Вечерняя Москва вчера в 01:48
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Здоровье
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса.
Рифей-Пермь 03:54