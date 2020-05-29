Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано
 на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.
РЕН ТВ08:08

Подробнее о событии

Россия планирует расширить базы в Сирии

РИА Новости16:59

Путин поручил обсудить с САР передачу недвижимости и акватории

РЕН ТВ08:08

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии

РБК09:11

Россия обсудит с Сирией передачу недвижимости и акватории

Вести.Ru09:01

Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

ТАСС08:54

Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией

Известия08:25

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

В маленьком селе Бурятии произошла вспышка коронавируса

В Селенгинском районе вспышка коронавируса произошла в маленьком селе.
Аргументы и Факты - Бурятия 10:54
1
Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
3
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
1,1K
Армия и оружие

Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать

Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
NewInform вчера в 13:31
8
Общество

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
2
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
53
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
2
Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
311
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе

Twitter отметил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила о запрете на оправдание насилия.
Коммерсантъ 05:27
27
Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована в Угдане под Читой

Село Угдан Читинского района Забайкальского края могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса.
Zabnews.ru вчера в 23:10
17
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
127
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
9
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
335
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
156
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
37
Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
2
Политика

Трамп объявил об отмене преференций для Гонконга

Президент США Дональд Трамп объявил, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.
Rambler News Service 16:03
4
Армия и оружие

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 17:02
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
1K
Здоровье

75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
108
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
124
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости 09:15
66
Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Общество

Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса

В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости.
VSE42.RU 10:10
22
Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
22
Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews вчера в 16:22
1
Энергетика

Счетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
Вечерняя Москва вчера в 01:48
125
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,3K
Здоровье

В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса.
Рифей-Пермь 03:54
2
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное