Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
В распоряжении, которое было опубликовано
 на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что необходимо принять предложение правительства о подписании Протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирии от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.
РЕН ТВ08:08

Подробнее о событии

Россия планирует расширить базы в Сирии

РИА Новости16:59

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ09:20

Путин поручил обсудить с САР передачу недвижимости и акватории

РЕН ТВ08:08

Россия обсудит с Сирией передачу недвижимости и акватории

Вести.Ru09:01

Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

ТАСС08:54

Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией

Известия08:25

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии

РБК09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
1,2K
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
20
Технологии

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

Газета.Ru 23:42
3
Наука

Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев.
Lenta.ru 18:02
25
Футбол

Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.
Sports.ru 17:32
Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
1,1K
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
775
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня

В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
Регион 64 23:00
1
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
88
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова ответила на слухи о своей нищете

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина опровергла распространяемую в СМИ информацию о своем сложном материальном положении.
Русская Планета 06:49
Армия и оружие

В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
52
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
9
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru 23:42
221
Авто

Автобренд Datsun уходит из России

Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
620
Музыка

Робби Уильямс признался, что боится ограбления своего шикарного дома

РЕН ТВ 23:25
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
49
Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
128
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,5K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
363
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
81
Общество

Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса

Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК 22:46
21
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

Российская газета 11:47
66
Общество

В России пациентов с коронавирусом начали реабилитировать дистанционно

В России запустили дистанционные занятия теле-ЛФК для реабилитации переболевших новым коронавирусом.
ФАН 09:55
Общество

Опубликовали индекс восстановления российских городов

Ряд российских городов понемногу возвращается к повседневной жизни. Известная компания 2ГИС опубликовала индекс их восстановления.
Территория новостей 13:31
30
Финансы

Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту

По данным Банка России, чистый спрос физлиц на наличную валюту в марте увеличился в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 1,1 миллиарда долларов.
ПРАЙМ 20:04
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
67
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
220
Политика

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
4
Общество

Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 14:39
71
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное