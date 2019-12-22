Армия и оружие
Газета.RuРоссия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что бомбардировочный самолет хотят создать к 2040 году.
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Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным.Московский Комсомолец11:30
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Российские военные планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Московский Комсомолец17:30
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