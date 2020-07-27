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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Россия может выйти на седьмое место по экспорту сахара - СМИ

Аргументы и Факты02:29
News.ru

Россия стремительно наращивает экспорт сахара

News.ru02:11
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъ01:48
REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUM01:39
Профиль

Россия резко увеличила экспорт сахара

Профиль01:25
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБК00:00
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Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу

В конце января "Шереметьево" из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние – в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейсов из терминала в ближайшие дни не планируется: 1 августа в России частично возобновится международное авиасообщение.
Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу
Ведомости02:06
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новостивчера в 01:33
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Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM02:26
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
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Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»

Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс17:56
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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