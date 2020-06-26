с чего всё началось

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в интервью корпоративному журналу сообщил, что компания ведет переговоры по увеличению поставок газа в Китай. По словам Миллера, Газпром желает увеличить экспорт на 6 млрд куб. м - до 44 млрд куб. в год.

Общество Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.

Единоборства Бой Поветкина и Уайта пройдет 22 августа без зрителей Изначально поединок россиянина и временного чемпиона мира по версии WBC должен был пройти в Манчестере 2 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Общество В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters. 74

Общество Путин поручил увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. 52

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 1,7K

Политика Посольство РФ: лживые статьи о России и Афганистане привели к угрозам в адрес дипломатов Лживые публикации американских США о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Общество Путин поздравил выпускников российских школ и вузов Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям. 4

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 65

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 332