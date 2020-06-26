Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия планирует увеличить поставки газа в Китай

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в интервью корпоративному журналу сообщил, что компания ведет переговоры по увеличению поставок газа в Китай. По словам Миллера, Газпром желает увеличить экспорт на 6 млрд куб. м - до 44 млрд куб. в год.
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На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил
 Миллер в интервью корпоративному журналу.
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