с чего всё началось

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в интервью корпоративному журналу сообщил, что компания ведет переговоры по увеличению поставок газа в Китай. По словам Миллера, Газпром желает увеличить экспорт на 6 млрд куб. м - до 44 млрд куб. в год.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 196

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 59

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,5K

Политика Путин пригласил Макрона в Россию Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. 55

Шоу-бизнес Кристина Асмус заявила, что она инициировала развод Известная актриса Кристина Асмус последовала примеру Гарика Харламова и заявила о том, что их развод не является розыгрышем. 8

Общество Суд дал Серебренникову, похитившему 129 млн рублей, условный срок Москва, 26 июня 2020, 16:45 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников Юрия Итина и Алексея Малобродского, признанных виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», к условным срокам. 1,9K

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 24

Космос SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink Американская компания SpaceX отложила на неопределённый срок запуск спутников системы Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9. 14

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Общество Microsoft закроет все свои розничные магазины Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. 1

Экономика Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 4

Политика Лукашенко анонсировал референдум по конституции Белоруссии Белоруссия проведет референдум по изменениям своей конституции. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс». 177

Общество Путин поздравил выпускников школ и вузов Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов, отметив, что хотя конец учебного года из-за коронавируса выдался сложным, ученики и их учителя сработали как одна команда и сделали все, чтобы учеба не останавливалась.

Киберспорт Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2 Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.