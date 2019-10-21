Общество

Дни24Дни24Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию

В текущем году ведомство планирует открыть финансирование проекта разработки L-610 – нового самолета, который разрабатывался в Чехии еще во времена СССР по специальному заказу «Аэрофлота».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:36

Минпромторг готовит серийное производство самолета L-610

Вести.Финанс04:52

Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Политическая Экспертиза02:51

«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610

Будущее России. Национальные проекты03:02

Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию

Дни2405:25

Мантуров и Чемезов схватили бюджет за «УЗГУ»?

The Moscow Post09:12

На доработку L-610 потратят еще ₽20 млрд

РБК Екатеринбург07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Российская газета 06:28
Происшествия

СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов

В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 09:29
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости 08:09
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение

«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Авто

Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Автоновости дня 19 октября в 09:02
Политика

Поклонской отказали в визе для поездки в Японию

РИА Новости 07:26
Происшествия

В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад

В Ханты-Мансийске 21 октября вечером в детский сад врезался большегруз.
Югра-ТВ 08:44
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 05:36
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова побила рекорд Трусовой в женском катании

Спортсменка побила рекорд своей соотечественницы Александры Трусовой, которая ранее набрала 16,41 за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.
Pravda.Ru 09:13
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

ВМС США установят на корабль первый боевой лазер

ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service 04:11
Армия и оружие

В Литву прибыла тяжелая военная техника США

Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва 06:50
Политика

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 06:58
Футбол

Маурицио Сарри: «„Локомотив“ играет лучше, чем все мы ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Sports.ru 08:57
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Гаджеты

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
ФедералПресс 09:12
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Политика

Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 09:14
Общество

Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони

Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Происшествия

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

РИА Новости 08:54
Происшествия

В отделе полиции в Петербурге умерла задержанная за кражу женщина

Задержанная по подозрению в карманной краже женщина скончалась в одном из отделов полиции в Центральном районе Петербурга.
Общественное телевидение России 04:43
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК 09:05
Футбол

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ вчера в 04:40
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 19 октября в 00:57
Экономика

Банки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Let L-610
Пассажирский самолёт
Двухмоторный турбовинтовой самолёт для местных авиаперевозок разработки компании Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное