Общество
Дни24Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию
В текущем году ведомство планирует открыть финансирование проекта разработки L-610 – нового самолета, который разрабатывался в Чехии еще во времена СССР по специальному заказу «Аэрофлота».
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«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Происшествия
СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов
В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Происшествия
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
Авто
Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Политика
Поклонской отказали в визе для поездки в Японию
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад
В Ханты-Мансийске 21 октября вечером в детский сад врезался большегруз.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова побила рекорд Трусовой в женском катании
Спортсменка побила рекорд своей соотечественницы Александры Трусовой, которая ранее набрала 16,41 за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.
Армия и оружие
ВМС США установят на корабль первый боевой лазер
ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
Футбол
Маурицио Сарри: «„Локомотив“ играет лучше, чем все мы ожидали»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Гаджеты
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Политика
Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Происшествия
В отделе полиции в Петербурге умерла задержанная за кражу женщина
Задержанная по подозрению в карманной краже женщина скончалась в одном из отделов полиции в Центральном районе Петербурга.
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.