Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 баллов. Ровно столько же составляет значение индекса для элит в Ботсване.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
Lenta.ru

Российская элита оказалась низкокачественной

Lenta.ru18:22
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
Долг.рф

В России низкое качество элиты

Долг.рф18:01
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51

Бывший партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил соглашение со следствием.
Народные новостивчера в 06:49
216

ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАССвчера в 07:48

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
83