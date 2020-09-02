Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.