Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3). На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.

Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

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