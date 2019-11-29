Спорт

Российская газетаРоссийская газетаСборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3). На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

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Пляжный футбол, чемпионат мира, четвертьфинал, Россия – Бразилия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:29
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
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Александрия — Вольфсбург 0:1

Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
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В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
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Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
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Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
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Королева Елизавета II собирается уйти на заслуженный отдых

Отдельно стоит сказать, что Елизавета II среди всех монархов, известных в истории Британии, является своеобразным рекордсменом, ведь она на троне находится уже целых семьдесят шесть лет.
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Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

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