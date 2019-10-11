Российский голеадор Артем Дзюба на 57-й минуте матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в четверг в Москве в "Лужниках". В параллельном матче группы бельгийцы дома громят команду Сан-Марино со счетом 6:0.

Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

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