Футбол

ProstoProSportProstoProSportДзюба открыл счет в матче с шотландцами

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Российский голеадор Артем Дзюба на 57-й минуте матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в четверг в Москве в "Лужниках". В параллельном матче группы бельгийцы дома громят команду Сан-Марино со счетом 6:0.
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