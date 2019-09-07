Спорт
Спорт-ЭкспрессРоссия победила Швейцарию в Суперфинале Евролиги
Сборная России в третьем туре группового этапа Суперфинала Евролиги-2019 в португальском Фигейра-да-Фош победила команду Швейцарии со счетом 5:1. Этот результат гарантировал сборной России как минимум участие в матче за третье место.
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Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу
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