Сборная России в третьем туре группового этапа Суперфинала Евролиги-2019 в португальском Фигейра-да-Фош победила команду Швейцарии со счетом 5:1. Этот результат гарантировал сборной России как минимум участие в матче за третье место.

Политика Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.

Политика На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Футбол Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты 32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Шоу-бизнес Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски.

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.

Хоккей Козун дисквалифицирован на два матча КХЛ за атаку арбитра Нападающий магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун получил двухматчевую дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (0:2).

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Армия и оружие На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.

Армия и оружие Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Политика Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Кино «Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Теннис Медведев: удивлюсь, если болельщики будут освистывать меня в финале Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о своём поведении на корте, а также выразил надежду, что зрители будут к нему более благосклонны в финальном матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Единоборства Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.

Футбол Самедов дебютировал за ногинский «Знамя», Павлюченко забил гол Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

Политика В Хабаровском крае началось голосование В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.

Авто Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей в России на начало сентября Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.

Армия и оружие Britské listy (Чехия): почему нужно относиться к России как к равноценному партнеру (Britske listy) В этом году Соединенные Штаты и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и под угрозой оказался договор СНВ III.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Политика В Санкт-Петербурге стартовали выборы губернатора города Выборы губернатора Санкт-Петербурга стартовали в Северной столице в соответствии с расписанием — 8 сентября, в Единый день голосования.

Происшествия Выборы в Петербурге начались с погонь и нападений В воскресенье, 8 сентября, организация «Наблюдатели Петербурга» сообщила, что за первые два часа голосования на выборах произошло несколько заметных нарушений.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Экономика Как и зачем делят инвесторов профучастники Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.