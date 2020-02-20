Энергетика

Вести.RuВести.RuРоссия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

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"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
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Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

Вести.Ru16:08

OilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре

ПолитРоссия06:32

OilPrice (США): Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре (OilPrice)

ИноСМИ17:45
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