Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
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с чего всё началось

Россия в январе продала Китаю почти на треть меньше нефти

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
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Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
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Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что сейчас в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса.
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США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

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Газета.Ru 03:45
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Туристам вернут деньги за туры, несостоявшиеся по вине коронавируса

Минэкономразвития разработало законопроект, который включает в себя создание механизма по возврату средств за несостоявшиеся по вине COVID-19 туры.
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Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
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Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Общество

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РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
РИА Новости 02:36
Общество

Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу

Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16 марта в 16:02
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:37
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Экономика

Гильдия пекарей: дефицита хлеба в России из-за коронавируса не будет

Дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов в России на фоне распространения коронавируса не предвидится, говорится в сообщении Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
РИА Новости 04:26
Происшествия

Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Известия 04:52
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
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Омичи остались без отпуска из-за отмены полета во Вьетнам

На сайте туроператора Anex Tour сообщается, что сделано это из-за распространения коронавирусной инфекции и в связи с закрытием границ Вьетнама для россиян с 18 марта.
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Платошкин: «Давайте сдаваться, молиться Саудовской Аравии, чтобы она простила нашего министра энергетики»

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсудили перспективы ценовой войны России и Саудовской Аравии, распространение коронавируса и готовящиеся поправки в Конституцию.
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
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Сотрудники администрации Путина сдают тесты на коронавирус

«Да», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, сдают ли сотрудники администрации президента тесты на COVID-19.
URA.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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Общество

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
РБК 16 марта в 17:55
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Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
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