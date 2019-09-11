Футбол
РИА НовостиРоссия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу
Ожидается, что окончательное решение примет совет ФИФА на заседании в Шанхае 23-24 октября. Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.
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Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер.
Lenta.ru 15:06
Гаджеты
На Samsung Galaxy Note10 теперь можно играть в компьютерные игры
Сервис был анонсирован одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy Note10 и Note10+. в начале августа и пока работает только с ними.
iXBT.com 14:49
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
Посольство РФ в Непале предупредило россиян о повышенном риске заражения лихорадкой денге
Посольство РФ в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны.
ТАСС 15:00
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik 14:07
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу Муслимбека Омонова зарезали в Ташкенте.
Газета.Ru 12:10
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Политика
Екатерина Алтабаева идёт в сенаторы от заксобрания Севастополя
В качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации РФ от законодательного собрания Севастополя региональное отделение "Единой России" выдвинуло экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву.
SevastopolMedia.ru 12:20
Музыка
Альбом Принса «1999» переиздадут с 35 новыми треками
ИА InterMedia 11:14
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Политика
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. "Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги", — рассказал господин Хельме.
Коммерсантъ 15:15
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Общество
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
В работе социальной сети «ВКонтакте» фиксируются сбои, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Rambler News Service 06:18
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12