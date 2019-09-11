Ожидается, что окончательное решение примет совет ФИФА на заседании в Шанхае 23-24 октября. Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.

Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

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