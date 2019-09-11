Футбол
РИА НовостиРоссия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу
Ожидается, что окончательное решение примет совет ФИФА на заседании в Шанхае 23-24 октября. Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
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Газета.Ru 09:43
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По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
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На сайте сервисов объявлений появились предложения о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone.
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
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«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27