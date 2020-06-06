Политика
News.ruПрезидент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии
6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.ФАНвчера в 09:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском вчера в 04:06
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Политика
Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости вчера в 11:49
Футбол
Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Религия
Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Политика
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства.
Эхо Москвы 05 июня в 08:31
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Экономика
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы.
Lenta.ru 05 июня в 20:01
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Гаджеты
Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3
Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
Политика
США решили тайно вывести часть войск из Германии
США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям.
Lenta.ru вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет с челкой
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она запечатлена в 18 лет.
Mockva.ru 05 июня в 16:49
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Вести.Ru вчера в 03:50
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Политика
Путин поручил разработать курсы в области генетики для школ
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогов в этой сфере.
Комсомольская правда вчера в 04:13
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53