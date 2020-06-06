Политика

News.ruNews.ruПрезидент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии

6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
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с чего всё началось

Салех, Хафтар и Ас-Сиси озвучили шаги по разрешению кризиса в Ливии

Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.
ФАНвчера в 09:56

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В МИД России поддержали межливийскую инициативу по прекращению огня

Известиявчера в 15:39

Президент Египта предложил план по урегулированию конфликта в Ливии

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Саудовская Аравия поддержала каирский план перемирия в Ливии

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Президент Египта объявил о так называемой «каирской инициативе» по Ливии

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Обнародованы положения Каирской инициативы по Ливии

ТАССвчера в 09:03

Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии

РБКвчера в 13:08
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Общество

В Петербурге откроют непродовольственные магазины

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском вчера в 04:06
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Политика

Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.
РИА Новости вчера в 07:31
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Общество

Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
2,5K
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Футбол

Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

РИА Новости вчера в 11:49
Футбол

Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Религия

Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов

Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
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Политика

Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
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Политика

Чехия выслала двух сотрудников российского посольства

Чехия выслала двух сотрудников российского посольства.
Эхо Москвы 05 июня в 08:31
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Экономика

Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е

Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы.
Lenta.ru 05 июня в 20:01
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Гаджеты

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E

Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
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Гаджеты

Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3

Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
Политика

США решили тайно вывести часть войск из Германии

США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям.
Lenta.ru вчера в 05:39
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет с челкой

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она запечатлена в 18 лет.
Mockva.ru 05 июня в 16:49
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Футбол

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Вести.Ru вчера в 03:50
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Политика

Путин поручил разработать курсы в области генетики для школ

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогов в этой сфере.
Комсомольская правда вчера в 04:13
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Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
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