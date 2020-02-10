Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?

с чего всё началось

Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях.

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России.

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Политика Соловьев назвал мэра Львова сволочью Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

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Здоровье В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях Роспотребнадзор организовал проверку медицинских учреждений по всей стране, Приморский край вошел в восьмерку регионов, где зафиксировано больше всего нарушений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

Общество Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

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Культура Умер композитор Сергей Слонимский Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.

Политика Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.

Футбол «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.