Политика
РБКЛавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России.
Читать в источнике
Оценить69
Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 19:30
с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Кино
«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»
Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты».
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Авто
В ГИБДД спустя полтора месяца рассказали сахалинцам о нововведениях в законах
Напомним, нововведения вступили в силу с 1 января 2020 года, то есть действуют уже полтора месяца.
Интернет
В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Здоровье
В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях
Роспотребнадзор организовал проверку медицинских учреждений по всей стране, Приморский край вошел в восьмерку регионов, где зафиксировано больше всего нарушений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио главы Пермского края
Назначение вступило в силу в четверг, 6 февраля.
Армия и оружие
Судан решил вывести войска из Йемена
Ранее мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене обратилось к суданскому народу с требованием вывести силы, воюющие в составе арабской коалиции в Йемене.
Политика
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН. Об этом сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.