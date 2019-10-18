Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву, когда выяснилось, что США не выдали визы ряду российских делегатов для участи в работе Первого комитета ГА ООН.

с чего всё началось

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН в Женеве Андрея Белоусова.

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

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