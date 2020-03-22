Коронавирус
Lenta.ruРоссия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию
Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
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Политика
Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса
Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге
Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Общество
Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году
Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран
Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Происшествия
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей
Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Общество
Рассмеявшаяся из-за льгот телеведущая отказалась голосовать по поправкам в Конституцию
Александра Новикова, сотрудница канала ГТРК «Камчатка», опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram сообщение, в котором отказалась участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Коалиция сократит военное присутствие в Ираке из-за коронавируса
Международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 20 марта, в пятницу, «РИА Новости» со ссылкой на сообщение командования коалицией.
Общество
Коронавирус в России: более 52 тысяч человек находятся под наблюдением
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», - сообщают на официальном сайте Роспотребнадзора.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Спорт
Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой
Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ее родителей
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Общество
Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.