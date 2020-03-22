Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.

Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Общество «Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.

Общество В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.

Армия и оружие Коалиция сократит военное присутствие в Ираке из-за коронавируса Международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 20 марта, в пятницу, «РИА Новости» со ссылкой на сообщение командования коалицией.

Общество Коронавирус в России: более 52 тысяч человек находятся под наблюдением «Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», - сообщают на официальном сайте Роспотребнадзора.

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Спорт Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу "Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

Общество Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Политика По данным источников «Страны» в Офисе президента, на По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.

Общество Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.