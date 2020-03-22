Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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ВКС создали авиагруппировку для помощи Италии из-за коронавируса

РБК05:05

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Lenta.ru05:04

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50

Подготовка Ил-76 ВКС РФ для вылета в Италию: кадры с аэродрома Чкаловский

ТК Звезда04:42

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАССвчера в 17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:10

ВКС России подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии

Коммерсантъ04:49
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Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Общество

Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Энергетика

Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:32
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Московский Комсомолец вчера в 16:53
Происшествия

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:42
Общество

В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Интерфакс 04:15
Общество

Рассмеявшаяся из-за льгот телеведущая отказалась голосовать по поправкам в Конституцию

Александра Новикова, сотрудница канала ГТРК «Камчатка», опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram сообщение, в котором отказалась участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
Discover24 05:21
Армия и оружие

Коалиция сократит военное присутствие в Ираке из-за коронавируса

Международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 20 марта, в пятницу, «РИА Новости» со ссылкой на сообщение командования коалицией.
Известия 20 марта в 11:13
Общество

Коронавирус в России: более 52 тысяч человек находятся под наблюдением

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», - сообщают на официальном сайте Роспотребнадзора.
Свободная Пресса 05:02
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Спорт

Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой

Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.
ProstoProSport 05:46
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 20 марта в 15:13
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ее родителей

РИА Новости вчера в 03:47
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 вчера в 07:26
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 марта в 12:24
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.
URA.Ru вчера в 19:36
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