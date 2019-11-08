Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

с чего всё началось

Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально.

Москва готовит симметричный ответ на действия США в отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на Московской конференции по нераспространению заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

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