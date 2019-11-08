Политика
BFM.ruЛавров: Россия ответит зеркально на действия США в отношении РСМД
Москва готовит симметричный ответ на действия США в отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на Московской конференции по нераспространению заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».
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Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФонтанка.Ру 03:48
с чего всё началось
Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.РИА Новости03:34
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