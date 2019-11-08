Политика
ПолитРоссияРоссия подготовила зеркальный ответ США за слом ДРСМД – Лавров
Российская Федерация приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности. Эта мера реализуется в качестве зеркального ответа Соединенным Штатам Америки, которые провели испытания оружия, нарушающего ДРСМД. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФонтанка.Ру 03:48
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