Экономика
Lenta.ruРоссия подготовилась к падению нефти до 30 долларов
Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился.
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Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Политика
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Футбол
Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф
Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Финансы
Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей
Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Авто
Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport
Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Происшествия
В Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей
На Среднем Урале за минувшие праздничные дни и выходные задержано 212 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Авто
Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса
Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Наука
Новая углеродная мембрана генерирует в 100 раз больше энергии из морской воды
Новая мембрана, состав которой близок к графену и представляет собой соединение атомов углерода без каких-либо примесей, позволяет производить примерно в 100 раз больше энергии по сравнению с существующими, пишут авторы исследования.
Энергетика
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Футбол
Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.