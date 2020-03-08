Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился.
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Минфин не пугает перспектива падения нефти до $25

Газета.Ruвчера в 14:12

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Lenta.ruвчера в 02:37

Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

РИА Новостивчера в 02:59

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

RT на русскомвчера в 02:51

В Минфине заявили, что при падении цены на нефть до $25 средств ФНБ хватит на 6-10 лет

ТАССвчера в 02:51

Минфин: Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по $25-30

ПРАЙМвчера в 02:43

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБКвчера в 03:07
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Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Политика

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию.
РИА Новости 09:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Политика

Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Piter.tv 14:17
Футбол

Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф

Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Sport24.ru 12:21
Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Газета.Ru 13:54
Футбол

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Газета.Ru 14:04
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Финансы

Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Известия 04:31
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Кино

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
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Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 08 марта в 01:49
Авто

Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport

Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.
SpeedMe 04:56
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
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Происшествия

В Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей

На Среднем Урале за минувшие праздничные дни и выходные задержано 212 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
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Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Авто

Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
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Наука

Новая углеродная мембрана генерирует в 100 раз больше энергии из морской воды

Новая мембрана, состав которой близок к графену и представляет собой соединение атомов углерода без каких-либо примесей, позволяет производить примерно в 100 раз больше энергии по сравнению с существующими, пишут авторы исследования.
Хайтек 12:13
Энергетика

Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 12:27
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

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Путин объяснил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Футбол

Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков

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Экономика

Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
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Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
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