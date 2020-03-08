Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился.
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Минфин не пугает перспектива падения нефти до $25

Газета.Ruвчера в 14:12

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБКвчера в 03:07

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Lenta.ruвчера в 02:37

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

RT на русскомвчера в 02:51

В Минфине заявили, что при падении цены на нефть до $25 средств ФНБ хватит на 6-10 лет

ТАССвчера в 02:51

Минфин: Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по $25-30

ПРАЙМвчера в 02:43

Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

РИА Новостивчера в 02:59
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Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Политика

В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

Как сообщалось ранее, Госдуме ушла на совещание с президентом, после внесения Валентиной Терешковой предложения о том, чтобы дать Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 г. Терешкова обосновала это тем, что стране сейчас необходима предсказуемость.
Что происходит 08:35
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Экономика

Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 11:11
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет 08:52
Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Газета.Ru 13:54
Футбол

Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф

Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Sport24.ru 12:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости 13:45
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
Интерфакс 12:26
Политика

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес

Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами

Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга во время концерта в Майами, который открывает ее новый тур.
Афиша Daily 11:28
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Энергетика

Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 12:27
Экономика

Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны

Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
Экономика сегодня 13:16
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:57
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Газета.Ru 14:26
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
РИА Новости 10:15
Космос

ESA опубликовало удивительный снимок марсианского кратера

Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс».
OAnews 07 марта в 14:26
Космос

Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Территория новостей 03:45
Космос

Решена загадка расширения Вселенной

HotGeo 13:05
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Известия 14:13
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии выросло до 463

В Италии общее число заражения коронавирусом за сутки выросло почти на две тысячи. При этом умерло почти 96 человек.
Московский Комсомолец вчера в 14:05
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
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