Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился.

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

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