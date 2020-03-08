Экономика
Lenta.ruРоссия подготовилась к падению нефти до 30 долларов
Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился.
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Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина
Как сообщалось ранее, Госдуме ушла на совещание с президентом, после внесения Валентиной Терешковой предложения о том, чтобы дать Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 г. Терешкова обосновала это тем, что стране сейчас необходима предсказуемость.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Футбол
Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф
Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
Шоу-бизнес
Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами
Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга во время концерта в Майами, который открывает ее новый тур.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Энергетика
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Экономика
Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны
Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
Космос
ESA опубликовало удивительный снимок марсианского кратера
Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс».
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Космос
Решена загадка расширения Вселенной
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Общество
Число погибших от коронавируса в Италии выросло до 463
В Италии общее число заражения коронавирусом за сутки выросло почти на две тысячи. При этом умерло почти 96 человек.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».