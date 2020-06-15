Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой. Самолеты авиации ВВС США и стран НАТО участвуют в учениях «Балтопс–2020».
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Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

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Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем

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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения.
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Как изменится трансферный рынок после пандемии? Большое интервью с известным футбольным агентом

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