Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой. Самолеты авиации ВВС США и стран НАТО участвуют в учениях «Балтопс–2020».
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Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

ТАСС11:29

Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Балтийским морем

РБК14:29

Минобороны показало перехват американских самолетов-разведчиков над Балтийским морем

Московский Комсомолец14:20

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

РИА Новости12:50

РФ подняла истребители над Балтикой для сопровождения самолетов США и НАТО

Известия11:47

Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

RT на русском11:44

Истребители Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков НАТО

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
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