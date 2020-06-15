Армия и оружие
КоммерсантъРоссия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой. Самолеты авиации ВВС США и стран НАТО участвуют в учениях «Балтопс–2020».
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Минобороны показало перехват американских самолетов-разведчиков над Балтийским морем
Московский Комсомолец14:20
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
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Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
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В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
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Stone Hedge продаст «Правду»
На территории бывшей типографии построят офисы за 14 млрд руб. Девелоперская группа Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова определилась с проектом застройки участка бывшего издательства и типографии "Правда" в Москве.
Коммерсантъ 18:30
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Ученые выяснили, почему горы разной высоты
Ученые смогли узнать, почему горы разной высоты.
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Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
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«Холостяк» Криворотов признался, что хочет детей от Барбары Пино
В шоу «Алена, блин» 33-летний стоматолог рассказал, как после проекта ему удалось сохранить отношения с победительницей Барбарой Пино, думает ли пара о свадьбе, и видит ли Антон в Барбаре мать своих будущих детей.
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Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 12:48
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
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Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора
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Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
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WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса
Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
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Шоу-бизнес
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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
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Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
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Машиностроители просят увеличить поддержку дальнего экспорта
Поддержку получат только те компании, кто не прошел отбор на субсидию в 2019 году или находится в списке ожидания.
Коммерсантъ 18:30
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
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Общество
Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ
Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
News.ru 11:37
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Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
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В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости вчера в 07:59
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Виталий Минаков объяснил, почему Федор Емельяненко стал проигрывать
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, Виталий Минаков, ответил на вопрос о том, почему легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко, долго время считавшийся непобедимым, в последние десять лет проиграл все значимые поединки в своей карьере.
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19