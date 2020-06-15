Армия и оружие
КоммерсантъРоссия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой. Самолеты авиации ВВС США и стран НАТО участвуют в учениях «Балтопс–2020».
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Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий 14 июня в 06:41
Политика
В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
Происшествия
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Футбол
Вагнер Лав хочет в Россию, но есть проблемы в переговорах
Спорт-Экспресс вчера в 16:01
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive вчера в 03:02
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс вчера в 04:06
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города
Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо вчера в 22:19
Авто
Ферстаппен заказал у «Феррари» спорткар за € 1,6 млн
Пилоту «Ред Булл» придётся серьёзно раскошелиться, так как ориентировочная стоимость спорткара составляет 1,6 млн евро, утверждает GPBlog.
Чемпионат вчера в 02:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС вчера в 19:00
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ вчера в 16:20
Происшествия
Жителей Хакасии просят помочь найти мужчину, который скрывает ребенка от мамы
Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Красноярскому краю через редакцию 19rus.info просит жителей Хакасии о помощи в розыске мужчины, который скрывает ребенка от родной матери.
ИА Хакасия 00:09
Наука
Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
После нескольких исследований ученые смогли определить, почему некоторые люди могут очень много есть и не набирать лишний вес.
Rusargument вчера в 17:55
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20